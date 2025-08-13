В Щелково произошел пожар в административном здании

Площадь возгорания составила 140 кв. м

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Пожар произошел в административном здании подмосковного Щелково на площади 140 кв. м. Об этом сообщали в ГУ МЧС по Московской области.

"13.08.2025 03:16 [мск] в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в здании в городском округе Щелково. 04:02 [мск] - локализация на площади 140 кв. м. 04:19 [мск] - локализация открытого горения. Дальнейшая информация уточняется", - говорилось в сообщении.

Позже в ведомстве сообщили, что возгорание в здании по адресу Ленина, д. 2. ликвидировано. Пострадавших в результате пожара нет. До прибытия сотрудников МЧС из здания самостоятельно эвакуировались шесть человек.

В управлении МЧС по региону уточнили, что к тушению пожара привлекались 47 человек и 16 единиц техники.

В новость внесены изменения (5:12 мск) - добавлена информация о ликвидации пожара.