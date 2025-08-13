В ближайшее время обвиняемые, их адвокаты и другие участники судопроизводства приступят к ознакомлению с материалами дела

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Следователи предъявили обвинение в окончательной редакции бывшему мэру Сочи Алексею Копайгородскому в рамках уголовного дела коррупционной направленности. Как уточнили ТАСС в правоохранительных органах, об окончании следственных действий также объявлено его супруге Янине Копайгородской и ее помощнику Александру Пасунько.

"Следователи объявили об окончании следственных действий Алексею и Янине Копайгородским, ее помощнику Пасунько, а также их защитникам. Фигурантам уголовного дела предъявлено обвинение в окончательной редакции", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в ближайшее время обвиняемые, их адвокаты и другие участники судопроизводства приступят к ознакомлению с материалами дела.

Как установило следствие, на полученную от одного из крупнейших застройщиков Краснодарского края взятку за создание ему благоприятных условий развития бизнеса Копайгородские "из корыстных побуждений" приобрели через подставных лиц по заниженной стоимости "дом и земельный участок для совместного проживания". Кроме того, со стороны сочинских предпринимателей Копайгородскому оказывались услуги и имущественного характера. Так, второй из уголовного дела бизнесмен благоустроил прилегающую к дому чиновника территорию, выполнил работу по строительству и ремонту в их приобретенном преступным путем жилище, куда также закупил необходимые "предметы быта", включая сантехнику, двери и электротовары. Третий бизнесмен из-за вымогательства у него градоначальником взятки имущественного характера вынужден был более чем в пять раз снизить стоимость на четыре однокомнатные сочинские квартиры, после чего вся жилплощадь была оформлена на знакомую супруги бывшего мэра.

Четвертый застройщик передал через посредников сочинскому мэру более 20 млн рублей. Как говорится в материалах, все взяткодатели, пользуясь авторитетом Копайгородского и его служебным положением, могли рассчитывать на выгодные для себя контракты с сочинской администрацией, а также должностными лицами из других населенных пунктов Краснодарского края.

Кроме получения четырех особо крупных взяток и посредничестве в этом (ст. 290 УК РФ и ст. 291.1 УК РФ), а также растраты (ст. 160 УК РФ) Копайгородским предъявлено обвинение в совершении ими трех преступлений, предусмотренных п. "б" ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления). Общая сумма легализованных супругами денег составляет более 104 млн рублей.

Угрозы свидетелям

Янина Копайгородская также обвиняется в принуждении двух свидетелей к даче ложных показаний (ст. 309 УК РФ). Ее помощнику Александру Пасунько вменяется один эпизод принуждения свидетелей, в отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Потерпевшей стороной по двум эпизодам растраты признана сочинская муниципальная администрация, сотрудники которой по указанию Копайгородского, по версии следствия, выделили два земельных участка на входивших в категорию льготников врача и учителя по цене ниже рыночной. Участки впоследствии были супругами выкуплены у льготников и переоформлены на себя.

Супруги Копайгородские были задержаны прошлой осенью. В жилых и офисных помещениях в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Краснодаре было проведено более 50 обысков. Изъяты деньги, ценности, документы и другие предметы, имеющие доказательственное значение. На их активы, банковские счета и объекты недвижимости наложены обеспечительные меры. Кроме того, в отдельное производство выделены материалы в отношении предполагаемых взяткодателей и иных лиц, которые могут быть причастны к совершению коррупционных преступлений. Никто из фигурантов вину с момента задержания в инкриминируемых им преступлениях не признает.