По словам работника ГИБДД, вскоре после задержания прибыли сотрудники ФСБ, которым был передан задержанный

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Сотрудники ДПС, которые преследовали автомобиль напавших на концертный зал "Крокус сити холл", задержали одного из них благодаря светлым штанам, хорошо видимым в темноте. Об этом сказано в материалах дела, с которыми ознакомился ТАСС.

"Из автомашины Renault выбежали четверо мужчин, которые побежали в разные стороны по направлению к лесу. Он (сотрудник ДПС - прим. ТАСС), выбежав из автомашины, стал преследовать одного мужчину, который был в светлых штанах, понимая, что его лучше будет видно в темноте. Инспектор ДПС со второго экипажа побежал вместе с ним. Свернув с дороги, они задержали убегающего мужчину", - сказано в показаниях одного из работников ГИБДД. По его словам, вскоре после этого прибыли сотрудники ФСБ, которым был передан задержанный.

Согласно материалам дела, еще двое инспекторов смогли догнать другого исполнителя теракта. При попытке его задержать он скинул куртку и забежал в лес, и в силу того, что было темно, работники ГИБДД потеряли его из видимости. Позднее он вместе с двумя сообщниками был задержан бойцами спецподразделений.

Ранее сообщалось, что полицейским пришлось стрелять по колесам Renault, на котором скрывались террористы. В ходе погони этот автомобиль врезался во встречную машину и лишь потом остановился.