Ученый Демянчук: на вулкане Ключевская Сопка растет вулканическое дрожание

Как сообщил руководитель вулканостанции в поселке Ключи, выбросы вулкана доносят пепел до поселка, что доставляет немало неудобств местным жителям

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 13 августа. /ТАСС/. Вулканическое дрожание на вулкане Ключевском на Камчатке выросло до 80 микрометров. Об этом сообщил ТАСС руководитель вулканостанции в поселке Ключи Юрий Демянчук.

"Активность вулкана на прежнем высоком уровне, пока сказать о том, что вулкан становится тише - я не могу. Растет вулканическое дрожание, оно уже 80 микрометров. Для понимания при 5-6 - уже начинается извержение. Высота фонтанирования лавы из кратера - до 500 метров, лавовый поток движется в сторону ледника Богдановича", - рассказал ученый.

По его словам, выбросы вулкана доносят пепел до поселка Ключи, что доставляет немало неудобств местным жителям: "Сейчас ягода поспевает, малина, смородина - все в пепле. Его и смыть очень сложно, до конца не получается - хрустит на зубах. Все крыши были черные, а пошел дождь - потекла черная жижа по улицам", - рассказал Демянчук.

Вулкан Ключевской - самый высокий действующий вулкан Евразии. Вулкан представляет собой правильный конус с вершинным кратером диаметром около 700 м. На склонах расположены около 80 побочных взрывных кратеров и шлаковых конусов. Исполин активизировался после мощного землетрясения 30 июля, пепловое облако с вулкана движется в сторону Петропавловска-Камчатского.