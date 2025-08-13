Как сообщили в СК по региону, 13-летний мальчик выстрелил из пневматического ружья в забор, снаряд рикошетом попал в шею недалеко стоящей 11-летней девочки

БАРНАУЛ, 13 августа. /ТАСС/. Девочка погибла из-за срикошетившей от забора пули пневматического ружья в селе Староглушенка в Алтайском крае. Возбуждено уголовное дело, сообщили в СУ СК РФ по региону.

"На приусадебном участке в селе Староглушенка 13-летний мальчик произвел выстрел из пневматического ружья в забор. Рикошетом снаряд попал в шею недалеко стоящей 11-летней девочки. От полученной травмы несовершеннолетняя скончалась в машине скорой медицинской помощи", - сообщили в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

"Прокурор Алтайского края Антон Герман поставил на контроль установление обстоятельств произошедшего и ход расследования уголовного дела. Территориальной прокуратурой проводится проверка защиты прав детей, профилактики безнадзорности несовершеннолетних", - сообщили в прокуратуре региона.