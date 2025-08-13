Свыше 300 домов под Красноярском подтоплены после аномальных ливней

Как сообщили в МЧС, Из-за осадков поднялся уровень воды в реках Березовка, Есауловка, Кантат, Кача и Тартат

КРАСНОЯРСК, 13 августа. /ТАСС/. Обильные дожди в окрестностях Красноярска привели к поднятию уровня воды в пяти реках. Более 300 жилых и дачных домов оказались подтоплены, сообщает МЧС России.

Дожди в Красноярске и его окрестностях начались 9 августа. Непогода привела к перебоям электроснабжения 9 и 10 августа, с нарушением технологического режима работали 40 коммунальных объектов. На вечер 10 августа были обесточены шесть канализационных насосных станций в разных районах города. Образовались большие лужи на проезжей части. В Ленинском районе Красноярска произошел провал дорожного полотна.

"В Красноярском крае спасатели МЧС России помогают жителям подтопленных районов. Из-за осадков поднялся уровень воды в реках Березовка, Есауловка, Кантат, Кача и Тартат. Заторов нет. В Березовском и Емельяновском районах, городе Железногорске вода зашла в 21 жилой дом. Подтоплены 293 дачных дома и 479 приусадебных участков, 2 участка автодорог", - говорится в сообщении.

По данным МЧС, из затопленных районов Железногорска эвакуировали людей - беременную женщину с двумя детьми и двух пожилых женщин. "Специалисты адресно откачивают воду с дачных участков: задействовано 5 единиц техники и 6 мотопомп. Также сотрудники с помощью беспилотников мониторят обстановку. Всего на месте работают более 60 специалистов и 17 единиц техники. Два пункта временного размещения на 420 мест готовы принять людей", - пояснили в ведомстве.

Синоптики Среднесибирского УГМС прогнозируют в Красноярске 13 августа переменную облачность, преимущественно без осадков, ветер юго-восточный 4-9 м/с.