В Волгограде после атаки БПЛА на многоэтажный дом в ПВР находятся 14 человек

ВОЛГОГРАД, 13 августа. /ТАСС/. 14 жителей многоэтажного дома в Волгограде, поврежденного обломками БПЛА, находятся в ПВР, сообщили в администрации города.

"На период обследования дома на Ополченской улице и ликвидации последствий падения обломков БПЛА для жителей многоквартирного дома на место были поданы автобусы большой вместимости. В настоящее время 14 жильцов находятся в пункте временного размещения в корпусе средней школы №3. Для них на территории ПВР были организованы спальные места и горячее питание", - говорится в сообщении.

Также на период обследования дома внесены изменения в работу общественного транспорта, маршруты которого проходят недалеко от места происшествия. Автобусы и маршрутки едут по измененной схеме, с исключением проезда по улице Ополченской.