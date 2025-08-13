На местах работают экстренные и специальные службы, пострадавших нет

КРАСНОДАР, 13 августа. /ТАСС/. Обломки БПЛА упали в четырех дворах, а также на придомовых территориях в Славянске-на-Кубани. В результате повреждены окна зданий и кровля дома, сообщается в Telegram-канале оперативного штаба Краснодарского края.

По информации оперштаба, обломки БПЛА бнаружили еще по несколькими адресам. Во всех случаях пострадавших нет, на местах работают экстренные и специальные службы. "В результате по двум адресам в зданиях повреждены окна, в одном из них оборваны электрические провода. По третьему - повреждены кровля дома, навес и хозпостройки", - говорится в сообщении.

Ранее в оперштабе сообщали, что в результате падения обломков БПЛА в Славянске-на-Кубани загорелась "Газель". Возгорание было оперативно ликвидировано, пострадавших нет.