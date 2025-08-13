В связи с этим, все судебные заседания, назначенные на 13 августа, будут перенесены

БЕЛГОРОД, 13 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины с помощью беспилотников нанесли удары по зданию Октябрьского районного суда в Белгороде. В связи с атаками заседания, назначенные на 13 августа, будут перенесены, сообщили в пресс-службе районного суда.

"В связи с атаками БПЛА на Октябрьский районный суд г. Белгорода судебные заседания, назначенные в нем на 13 августа 2025 года, отменяются и будут перенесены на другие даты", - говорится в сообщении.

В учреждении отметили, что новые даты и время рассмотрения дел будут сообщены участникам процесса дополнительно.