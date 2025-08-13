Они занимались организаций успешной сдачи комплексного экзамена на знание русского языка для граждан трех зарубежных стран

ОМСК, 13 августа. /ТАСС/. Омский суд вынес приговор двум сотрудникам Международного центра языкового тестирования и образовательной подготовки мигрантов Российского университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы (РУДН). Для нелегальной миграции в Россию граждан трех зарубежных стран они организовали им успешную сдачу экзаменов, об этом сообщила объединенная пресс-служба омских судов.

"Приговором суда Полканову М. В. назначено наказание в виде лишения свободы на срок три года со штрафом в размере 400 000 рублей, Степаненко Г. С. - два года со штрафом в размере 300 000 рублей. На основании ст. 73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы постановлено считать условным с испытательным сроком Полканову М. В. в три года, а Степаненко Г. С. - два года, с возложением на осужденных определенных обязанностей", - говорится в сообщении.

Осужденные с 25 января по 22 марта 2024 года организовали незаконное пребывание граждан КНР, Узбекистана и Таджикистана в РФ, создав им условия для успешной сдачи комплексного экзамена на знание русского языка, истории России и основ законодательства РФ. В пресс-службе ТАСС уточнили, что им инкриминировали девять эпизодов преступления.