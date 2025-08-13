Огонь уже уничтожил тысячи гектаров леса, передает газета

МАДРИД, 13 августа. /ТАСС/. Более 5 тыс. человек не смогли ночью вернуться в свои дома из-за лесных пожаров, бушующих в разных частях Испании. Об этом сообщила газета El Pais.

По ее информации, огонь уже уничтожил тысячи гектаров леса. Как минимум пять крупных пожаров все еще не удается взять под контроль. В Леоне из-за возгорания погиб волонтер, принимавший участие в борьбе со стихией. Рядом с Мадридом мужчина умер в больнице после получения серьезных ожогов. Также есть пострадавшие.

Помимо пожарных, в тушении огня задействованы военные, полицейские и сотрудники гражданской гвардии. Министерство внутренних дел Испании уже провело экстренное заседание государственного комитета по координации для оценки ситуации.

Прогноз погоды предвещает сильные порывы ветра в некоторых районах, что может затруднить тушение пожаров. Кроме того, государственное метеорологическое агентство королевства объявило предупреждение во многих провинциях страны из-за экстремальной жары. Согласно прогнозам, температура воздуха может достигать 42 градусов.