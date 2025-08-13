Перед переходом он собирался уничтожить сослуживцев

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Сотрудники ФСБ задержали в Кировской области 19-летнего приверженца украинской террористической организации, который хотел заключить контракт на участие в СВО, чтобы перейти на сторону Украины. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

По данным спецслужбы, перед переходом на сторону противника он собирался уничтожить сослуживцев.

"В Кировской области пресечена деятельность гражданина России 2006 г. р., вступившего в курируемую украинскими спецслужбами террористическую организацию и планировавшего выехать в зону проведения специальной военной операции с целью перехода на сторону противника", - отметили в ЦОС.