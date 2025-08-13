Во время поездки в кабине автономного тягача находился инженер, отвечающий за контроль и обеспечивающий безопасность в случае нештатных ситуаций

МОСКВА, 13 августа./ТАСС/. Автономный тягач Navio впервые преодолел маршрут из Санкт-Петербура до Казани по трассам М-11 "Нева", А-113 ЦКАД и М-12 "Восток". Время пребывания грузовика в пути составило 24 часа, что почти в 2,5 раза меньше стандартного рейса с водителем по данной дистанции. Об этом ТАСС сообщили в компании Navio, занимающаяся производством таких тягачей.

Во время поездки в кабине автономного тягача находился инженер (согласно законодательству РФ), отвечающий за контроль и обеспечивающий безопасность в случае нештатных ситуаций.

"Автономный тягач Navio за 24 часа преодолел маршрут Санкт-Петербург - Казань по трассам М-11 "Нева", А-113 ЦКАД и М-12 "Восток" - это больше 1 600 км. Этот проезд подтверждает, что ключевым становится не расстояние, а надежность и зрелость технологии Navio, которая способна стабильно работать в реальных дорожных условиях", - отметили в Navio.

Тестовый проезд подтверждает, что автономный транспорт, без водителя в кабине, может почти в 2,5 раза сократить время доставки грузов на сопоставимые расстояния - до одних суток, добавили в компании.

По словам технического директора Navio Павла Савинкова, увеличение дистанции работы автономных грузовиков позволит сократить простои автопарка из-за дефицита водителей, а также нарастить объем грузоперевозок на протяженных логистических маршрутах между регионами и повысить безопасность на скоростных автомагистралях.