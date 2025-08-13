Ходатайство об изменении подсудности поступило от генпрокуратуры России

КРАСНОДАР, 13 августа. /ТАСС/. Дело об обращении в доход государства имущества бывшего председателя Верховного суда Республики Адыгея и его сына, экс-председателя Прикубанского районного суда Краснодара, передано в Волжский городской суд Волгоградской области для предотвращения давления на суд в Адыгее и на Кубани. Об этом сообщили в Четвертом кассационном суде общей юрисдикции.

"Дело об обращении в доход государства имущества бывшего председателя Верховного Суда Республики Адыгея и его сына, бывшего председателя Прикубанского районного суда города Краснодара, передано в Волжский городской суд Волгоградской области с целью исключения любого возможного влияния ответчика и членов его семьи на судебный процесс", - говорится в сообщении.

Уточняется, что ходатайство об изменении подсудности поступило от генпрокуратуры России. По заявлению ведомства, имущество, включая недвижимость, приобретенное членами его семьи и доверенными лицами, за время работы председателем суда, оцениваются дороже официально заявленных доходов экс-председателя суда.

В прокуратуре отметили, что связи бывшего председателя, а также его сына, ставят под сомнение объективность и непредвзятость рассмотрения дела судами на территориях Адыгеи и Кубани.