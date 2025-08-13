С владельца и фрахтователя "Волгонефти-212" взыскали 50 млрд рублей

Также компании заплатят госпошлину в размере 10 млн рублей

КРАСНОДАР, 13 августа. /ТАСС/. Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил иск Росприроднадзора о взыскании солидарно с судовладельца и торгово-чартерного фрахтователя потерпевшего крушение у Керченского пролива танкера "Волгонефти-212" порядка 50 млрд рублей, передает корреспондент ТАСС из зала судебных разбирательств.

"Взыскать солидарно с ООО "Каматрансойл" и ООО "Кама шиппинг" в бюджет Российской Федерации сумму вреда, причиненного водному объекту, в размере 49 млрд 460 млн 85 тыс. 849 рублей, а также 10 млн рублей госпошлины", - огласил решение судья.