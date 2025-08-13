Гособвинение запросило для Людмилы Авдюхиной девять лет лишения свободы со штрафом 800 тыс. рублей

БАРНАУЛ, 13 августа. /ТАСС/. Суд 21 августа вынесет приговор бывшей главе агентства недвижимости "Жилфонд Барнаул" Людмиле Авдюхиной, обвиняемой в хищении более чем 121 млн рублей у жителей Алтайского края. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала Индустриального районного суда Барнаула.

"Для постановления приговора суд удаляется в совещательную комнату. Провозглашение приговора - 21 августа в 10:00 (06:00 мск - прим. ТАСС)", - сказала судья.

Гособвинитель ранее запросил для обвиняемой девять лет лишения свободы со штрафом 800 тыс. рублей. Сторона защиты просила суд полностью оправдать женщину. Сама Авдюхина вину не признала, заявив, что не считает себя мошенницей.

"По-человечески я могу сказать, что для меня обвинение в том, что я мошенница, - оно ужасно. Потому что это не соответствует не только фактическим обстоятельствам дела. <…> Я не могла и не могу, для меня это невозможная история. <…> Да, я действительно не могу пояснить некоторые моменты, но у меня действительно есть на это серьезные основания. <…> Но, наверное, я не смогу никогда об этом поговорить честно", - сказала Авдюхина.

О разбирательстве по делу

Авдюхина обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). По версии следствия, в 2021-2022 годах женщина под видом заключения договоров безвозмездного хранения совершила хищение денежных средств у 22 граждан, планировавших приобретение жилья. Еще девять потерпевших передали ей свои сбережения якобы для участия в инвестиционных проектах.

Общая сумма похищенных средств составила более 121 млн рублей. После совершения преступлений в декабре 2022 года обвиняемая покинула территорию России. В 2024 году Авдюхина была экстрадирована в Россию из Аргентины.

По данным выписки из ЕГРЮЛ, Авдюхина занимала должность управляющей в агентстве недвижимости "Жилфонд Барнаул".