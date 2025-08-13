Власти также сообщили об отмене 129 паромных рейсов по 14 маршрутам

ГОНКОНГ, 13 августа. /ТАСС/. Тайфун "Подыль", обрушившийся на юг Тайваня, нарушил железнодорожное, паромное и авиационное сообщение. Об этом информирует информационный портал Focus Taiwan.

По его данным, железнодорожное сообщение по маршруту Хуалянь - Тайдун вдоль восточного побережья Тайваня и по линии Синьцзоин -Тайдун через южный Тайвань было приостановлено на день из-за последствий тайфуна.

Власти также сообщили об отмене 129 паромных рейсов по 14 маршрутам. Кроме того, около 250 прибывающих или вылетающих международных рейсов были отменены в тайваньских аэропортах из-за тайфуна.

Мощный тайфун "Подыль" обрушился на восточное побережье Тайваня. По данным синоптиков, он принес ливни и штормовой ветер скоростью до 43 м/с порывами до 53 м/с. Школы и государственные учреждения в большинстве районов Южного и Восточного Тайваня закрыты. Граждан просят соблюдать осторожность и укрыться в безопасных местах.

"Подыль" с корейского языка переводится как "ива".