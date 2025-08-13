Жителя Челябинской области осудили на 1,5 года за призывы к экстремизму

Он будет отбывать наказание в исправительной колонии общего режима

ЧЕЛЯБИНСК, 13 августа. /ТАСС/. Суд признал жителя Еманжелинска Челябинской области виновным в том, что он осенью 2022 года публично призывал к экстремизму. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на 1,5 года в колонии общего режима, сообщили в пресс-службе главного управления МВД России по региону.

"39-летнему жителю Еманжелинска, обвиняемому в экстремистской деятельности, вынесен приговор. Еманжелинским городским судом виновный приговорен к 1 году 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.

Отмечается, что уголовное дело в отношении него было возбуждено и расследовано по ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей). Преступление было выявлено сотрудниками оперативного подразделения ГУ МВД региона совместно с оперативниками УФСБ России по Челябинской области при поддержке спецподразделения областного управления Росгвардии.

По информации полиции, силовики установили, что в сентябре 2022 года мужчина разместил в сообществе в социальной сети несколько материалов, содержащих призывы к осуществлению экстремистской деятельности.