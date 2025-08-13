Также он заплатит штраф в размере 800 тыс. рублей

УЛЬЯНОВСК, 13 августа. /ТАСС/. Ленинский районный суд Ульяновска приговорил руководителя компании-застройщика к четырем годам лишения свободы условно и штрафу в размере 800 тыс. рублей за хищение более 600 млн рублей средств дольщиков. Об этом говорится в сообщении прокуратуры региона.

"Суд, согласившись с представленными прокуратурой доказательствами и предложенной юридической квалификацией содеянного, приговорил А. к четырем годам лишения свободы условно со штрафом в размере 800 тыс. рублей", - отмечается в сообщении.

Глава компании признан виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Для возмещения ущерба сохранен наложенный ранее арест на уставные капиталы ряда аффилированных осужденному коммерческих структур, 10 объектов недвижимости, два автомобиля, шесть единиц дорогостоящего охотничьего огнестрельного оружия, 10 мостовых кранов и другое имущество.

Прокуратура региона настаивала на назначении наказания в виде четырех лет колонии общего режима со штрафом в размере 1 млн рублей. В надзорном ведомстве сообщили ТАСС, что прокуратура не согласна с "чрезмерно мягким приговором" и намерена подготовить апелляционное представление.

Установлено, что 63-летний соучредитель ООО "Запад" и ООО "Специализированный застройщик "Центральный" привлекал инвестиции, предлагая гражданам приобрести квартиры в возводимых фактически руководимыми им коммерческими организациями многоэтажных домах в Засвияжском и Заволжском районах города Ульяновска. При этом значительную часть поступивших средств он израсходовал по собственному усмотрению на иные цели. В результате потребовалось привлечение бюджетных средств для завершения строительства.

Преступные действия в период с октября 2017 года по октябрь 2020-го причинили министерству жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульяновской области и участникам долевого строительства жилья имущественный ущерб на сумму более чем 600 млн рублей. На данный момент все участники долевого строительства обеспечены жильем.