Еще одна девочка находится в коме, сообщили в правоохранительных органах

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Три подростка умерли в Череповце от передозировки наркотических веществ, еще одна девочка госпитализирована и находится в тяжелом состоянии. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Прибывший в квартиру в Череповце наряд полиции обнаружил без признаков жизни тела 16-летних девочки и юноши, а также 13-летнего мальчика. Четвертую девочку в тяжелом состоянии срочно госпитализировали в областную вологодскую областную больницу, где в настоящее время за жизнь 17-летней девочки вторые сутки борются медики, она находится в коме", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, дверь в квартире подростков была закрыта изнутри, поэтому полицейские вызвали бригаду МЧС для ее вскрытия. В квартире правоохранители обнаружили пакетики с веществом белого цвета, которые были направлены на экспертизу.

По словам другого источника ТАСС в силовых структурах, возбуждено уголовное дело. "По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 230 УК РФ (склонение к потреблению наркотических средств, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц)", - уточнил собеседник агентства. Кроме того, по результатам назначенной экспертизы правоохранители должны в ближайшее время возбудить уголовное дело по ст. 228 УК РФ (незаконный оборот наркотических веществ).