Заочный приговор участнику нападения на консульство РФ в Одессе признали законным

Тодора Пановского приговорили к восьми годам лишения свободы

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Первый апелляционный суд общей юрисдикции в Москве признал законным решение приговорить к восьми годам лишения свободы украинского националиста Тодора Пановского (внесен в РФ в перечень экстремистов и террористов), осужденного заочно за нападение на консульство РФ в Одессе. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Суд рассмотрел апелляционную жалобу защиты Пановского и оставил ее без удовлетворения, а решение первой инстанции - без изменения", - сказали в пресс-службе.

Ранее Мосгорсуд признал виновным Пановского в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 360 УК РФ (нападение на учреждения, которые пользуются международной защитой), и заочно назначил наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет.

По данным СК РФ, в январе 2019 года Пановский совершил нападение на служебные помещения генконсульства России в Одессе. Он повредил имущество российского учреждения и забросил на территорию огнеопасные файеры.

Ему заочно было предъявлено обвинение в нападении на служебные помещения лиц, пользующихся международной защитой. Он был заочно арестован и объявлен в международный розыск.