С владельца "Волгонефти-239" взыскали 35,5 млрд рублей

Также с компании "Волгатранснефть" взыщут госпошлину в размере 10 млн рублей

КРАСНОДАР, 13 августа. /ТАСС/. Арбитражный суд Краснодарского края в полном объеме удовлетворил заявленные Росприроднадзором исковые требования в размере около 35,5 млрд рублей к владельцу потерпевшего крушение у Керченского пролива танкера "Волгонефть-239" - компании "Волгатранснефть" - за ущерб, причиненный окружающей среде в результате разлива нефтепродуктов.

Об этом сообщил корреспондент ТАСС из зала судебных заседаний.

"Взыскать с ЗАО "Волгатранснефть" в бюджет РФ сумму вреда, причиненного окружающей среде, в размере 35 483 862 830 рублей. Взыскать с ЗАО "Волгатранснефть" в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 10 млн рублей", - огласила решение судья.