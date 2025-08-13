Два человека умерли

ПАРИЖ, 13 августа. /ТАСС/. Власти Франции изымают из продажи несколько видов сыров, в которых были обнаружены патогенные бактерии листерии. Об этом говорится в коммюнике министерства труда, здравоохранения, солидарности и по делам семьи республики.

"Компания Chavegrand в сотрудничестве с властями проводит отзыв всех партий сыров, произведенных до 23 июня 2025 года", - указывается в сообщении.

В министерстве добавили, что "21 случай листериоза выявлен санитарными властями, из них 18 - с начала июня 2025 года".

"Возраст заболевших составляет от 34 до 95 лет. Известно о двух смертельных случаях", - отметили в ведомстве.

Речь идет об изъятии из продажи "мягких сыров с белой плесневой коркой, изготовленных из пастеризованного коровьего или козьего молока". В министерстве добавили, что сыры продавались до 9 августа 2025 года на всей территории Франции, а также за рубежом под различными торговыми марками.

Листериоз - инфекционная болезнь, отличающаяся многообразием клинических проявлений, в том числе поражением нервной системы и лимфатических узлов. Ее вызывают бактерии вида Listeria monocytogenes, обитающие, как правило, в почве или силосе. В организм человека они могут проникать вместе с овощами и продуктами животноводства.