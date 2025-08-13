Блогера обвинили в распространении заведомо ложной информации о Вооруженных силах России

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Прокурор запросил восемь лет колонии со штрафом в размере 99 млн рублей для блогера Ильи Варламова (признан в РФ иноагентом), он обвиняется в распространении заведомо ложной информации о Вооруженных силах РФ. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Обвиняемому Варламову гособвинение запросило восемь лет колонии со штрафом в размере 99 млн рублей заочно", - сообщили в суде.

Варламову заочно предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ), а также по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах).