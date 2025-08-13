По данным CEOC, на острове также произошли отключения электроэнергии, в результате чего более 130 тыс. домохозяйств остались без электричества

ГОНКОНГ, 13 августа. /ТАСС/. Более 30 человек получили травмы, один человек пропал без вести в результате удара тайфуна "Подыль" по Тайваню. Об этом сообщил Центр по борьбе с чрезвычайными ситуациями (CEOC) острова.

По его данным "общее число пострадавших составило 33". "Наибольшее число пострадавших зафиксировано в Тайдуне и Гаосюне" - по 13 человек в каждом", указывает CEOC. Без вести пропал рыбак, которого, как полагают, могло унести в море. Поиски пропавшего затрудняют ливень и сильный ветер.

На острове произошли отключения электроэнергии: по данным CEOC, более 130 тыс. домохозяйств во время прохождения тайфуна остались без электричества. Подача электроэнергии была быстро восстановлена в 76 тыс. домохозяйствах, 58 тыс. пока остаются без света.

Как сообщило Центральное метеорологическое управление острова, тайфун ушел с Тайваня и движется в сторону материкового Китая.

По данным синоптиков, тайфун принес на остров ливни и штормовой ветер скоростью до 43 м/с с порывами до 53 м/с. Школы и государственные учреждения в большинстве районов Южного и Восточного Тайваня закрыты.

"Подыль" с корейского языка переводится как "ива".