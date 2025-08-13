В регионе обследовано 600 объектов торговли и общепита, в 25 из них обнаружены признаки торговли контрафактным алкоголем

КРАСНОДАР, 13 августа. /ТАСС/. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поставил задачу перед властями на местах ликвидировать все точки продажи нелегального алкоголя на территории региона после серии отравлений контрафактом в Сириусе. Об этом сообщили в пресс-службе краевой администрации.

"В начале августа в Сириусе от отравления суррогатом, купленным на рынке, погибли не менее десяти человек. Важно не допустить подобных ситуаций на территории Краснодарского края, особенно на курортах. <...> Если туристы и местные жители находят точки нелегальной продажи, то власть на местах просто не может о них не знать, и обязана пресекать незаконную торговлю. В Краснодарском крае не должно быть ни одной нелегальной точки продажи спиртного", - цитирует пресс-служба губернатора региона.

По данным властей Краснодарского края, за последние три месяца на территории региона обследовано 600 объектов торговли и общественного питания, в 25 из них специалисты обнаружили признаки торговли контрафактным алкоголем.

В начале августа полиция в Сириусе после инцидента с отравлением людей некачественным алкоголем задержала двух жительниц Краснодарского края. Они продавали под видом "домашнего вина" и "чачи" на рынке "Казачий" изготовленный кустарным способом алкоголь. В результате его употребления, по предварительным данным, погибли не менее десяти человек. Было возбуждено уголовное дело, суд заключил фигуранток под стражу до 4 октября. Рынок в Сириусе, где продавали нелегальный алкоголь, закрыли.