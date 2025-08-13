Ущерб от возгораний составил почти 10 млрд рублей

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение и направила в суд уголовное дело о пожаре в Курганской области, уничтожившем более 250 жилых домов и повлекший ущерб почти на 10 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

7 мая 2023 года в деревне Мишагина загорелась нескошенная вовремя сухая трава, что привело к стремительному возгоранию, которое перекинулось на другие населенные пункты. Погибли 11 человек, уничтожено 257 жилых домов и 1704 постройки, личное имущество граждан и участки государственного лесного фонда стоимостью свыше 9,6 млрд рублей.

Обвинение в халатности предъявлено возглавлявшим Каргопольский территориальный отдел Сергею Антропову и территориальный отдел Шадринского муниципального округа Людмиле Ширяевой. "По версии следствия, начальник МКУ "Каргопольский территориальный отдел" Каргопольского муниципального округа Курганской области Антропов и директор МКУ "Территориальный отдел №8" Шадринского муниципального округа Ширяева недобросовестно отнеслись к своим обязанностям, не обеспечив первичные меры пожарной безопасности", - отметили в Генпрокуратуре.

Обвиняемые свою вину не признали. Пострадавшими жителями заявлены иски о возмещении причиненного вреда на сумму свыше 500 млн рублей. Уголовное дело направлено в Шадринский районный суд Курганской области для рассмотрения по существу.