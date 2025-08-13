В Москве на юге Северо-Восточной хорды столкнулись три автомобиля

Движение в районе аварии было затруднено на 7,4 км

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Столкновение трех автомобилей произошло на юге Северо-Восточной хорды (СВХ) в Москве, движение в районе аварии было затруднено на 7,4 км. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"На юге СВХ произошло ДТП с участием трех автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются", - говорится в публикации.

Позднее в департаменте сообщили о восстановлении движения на СВХ.

В новость были внесены изменения (19:03 мск) - добавлена информация о восстановлении движения.