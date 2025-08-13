С осужденного также взыскали компенсацию морального вреда в пользу потерпевших по 1 млн рублей каждой

ЯРОСЛАВЛЬ, 13 августа. /ТАСС/. Ярославский областной суд приговорил 39-летнего мужчину к 15 годам колонии строгого режима за растление двух девочек восьми и девяти лет. Об этом сообщила пресс-служба суда.

"Сегодня Ярославский областной суд огласил приговор в отношении 39-летнего жителя Ярославля. Он признан виновным в совершении иных действий сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевших в отношении двух лиц, не достигших четырнадцатилетнего возраста, по п. "б" ч. 5 ст. 132 УК РФ. Осужденному назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

По данным суда, в июне 2024 года у одного из домов на ул. Чкалова подсудимый обнажился перед двумя девочками восьми и девяти лет, которые в силу возраста находились в беспомощном состоянии. С осужденного также взыскана компенсация морального вреда в пользу несовершеннолетних потерпевших в размере 1 млн рублей каждой.