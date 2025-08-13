В Самаре задержали чиновника за превышение полномочий и ущерб в 4 млн рублей

Замруководителя департамента управления имуществом города подозревают в незаконном заключении контрактов на приобретение недвижимости в муниципальную собственность

САМАРА, 13 августа. /ТАСС/. Правоохранители задержали заместителя руководителя департамента управления имуществом Самары по уголовному делу о превышении полномочий. Его подозревают в незаконном заключении контрактов на приобретение недвижимости в муниципальную собственность и причинении ущерба бюджету на 4 млн рублей, сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Самарской области.

"Возбуждено уголовное дело в отношении заместителя руководителя департамента управления имуществом Самары, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. "е" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий из корыстной или иной личной заинтересованности). <…> В настоящее время подозреваемый задержан, он допрашивается следователем по обстоятельствам совершенного преступления", - сказано в сообщении. Также указано, что по месту жительства и работы подозреваемого проведены обыски с изъятием документов.

По версии следствия, не позднее марта 2022 года чиновник заключил с бывшей женой муниципальный контракт на приобретение в собственность департамента принадлежавших ей четырех квартир. Недвижимость приобреталась для формирования специализированного жилищного фонда, при этом цена покупки была завышенной. В результате этих действий был причинен ущерб бюджету региона на общую сумму не менее 4 млн рублей.