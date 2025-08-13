Бастрыкин: в ЮФО раскрыты все совершенные в 2025 году убийства

Председатель СК отметил в округе рост число преступлений террористического характера и экстремистской направленности

СОЧИ, 13 августа. /ТАСС/. Следователи раскрыли в Южном федеральном округе все совершенные в 2025 году убийства и факты причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего, при этом возросло число преступлений террористического характера и экстремистской направленности. Об этом председатель СК РФ Александр Бастрыкин заявил в среду в ходе оперативного совещания в Сочи по вопросам преступности в округе, а также итогах следственной работы за первое полугодие 2025 года и планирование дальнейшей деятельности, сообщили в пресс-службе СК РФ.

В совещании приняли участие первый заместитель председателя СК России Эдуард Кабурнеев, а также руководители ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю, СУ СК России по Краснодарскому краю, Республикам Адыгея и Калмыкия, Астраханской, Волгоградской и Ростовской областям.

"В округе раскрыты все совершенные в текущем году убийства и факты причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего. <…> В первом полугодии в округе зарегистрировано почти 99 тыс. преступлений, что на 5% ниже уровня прошлого года, наблюдается сокращение на 22% фактов причинения тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом. При этом кратно увеличились проявления организованной преступности, также возросло число преступлений террористического характера и экстремистской направленности", - говорится в сообщении со ссылкой на Бастрыкина.

Глава ведомства констатировал, что в первом полугодии текущего года в суд направлено более 4,5 тыс. уголовных дел. Он обратил внимание следствия на значимость профилактики радикальных проявлений, что особенно важно в условиях проведения специальной военной операции. Бастрыкин дал участникам совещания конкретные поручения и указания, направленные на улучшение качества предварительного следствия, оперативное расследование заслушанных им уголовных дел, а также совершенствование работы по приоритетным направлениям.