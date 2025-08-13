Площадь возгорания составила 60 кв. м

МАЙКОП, 13 августа. /ТАСС/. Пожарно-спасательные подразделения локализовали на площади 60 кв. м возгорание квартиры на восьмом этаже девятиэтажного жилого дома. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по республике.

Ранее сообщалось, что из девятиэтажки, где горит квартира, эвакуированы 30 человек.

"По состоянию на 23:00 мск объявлена локализация пожара на площади 60 кв метров", - говорится в сообщении. Отмечается, что пострадавших нет.

Тушение затруднено большой захломленностью внутри квартиры. На месте работу пожарных координирует начальник Главного управления МЧС России по республике Станислав Илющенко.