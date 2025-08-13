За время последней активности в кратере исполина вырос шлаковый конус, сообщили в Институте вулканологии и сейсмологии ДВО РАН

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 14 августа. /ТАСС/. Извержение вулкана Ключевская Сопка на Камчатке завершено, за время последней активности в кратере исполина вырос шлаковый конус. Об этом сообщили ТАСС в Институте вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

"Извержение закончилось. За время этого извержения в кратере Ключевского вырос шлаковый конус", - рассказали ученые.

Вулкан начал извергаться в апреле 2025. После землетрясения 30 июля его активность увеличилась. Пепловые выбросы происходили почти ежедневно, в близлежащих поселках наблюдался пеплопад. В Усть-Камчатском округе действует режим повышенной готовности.