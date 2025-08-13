Происшествие случилось на Ключевском вулкане в сентябре 2022 года

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 14 августа. /ТАСС/. На Камчатке осудили гида на 4,5 года за гибель девяти человек на Ключевском вулкане. Происшествие случилось в сентябре 2022 года, сообщили в краевой прокуратуре.

"Суд приговорил обвиняемого к лишению свободы на срок 4 года 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении. Кроме того, ему запрещено заниматься туристической деятельностью в течение трех лет.

В ходе расследования было установлено, что директор туристической компании разместил рекламу о туре по восхождению на вулкан Ключевская сопка в Камчатском крае.Для реализации этого предложения он нанял двух человек, которые не имели надлежащих полномочий по осуществлению обязанностей инструкторов-проводников на туристическом маршруте особой категории сложности.

Несмотря на осведомленность о невозможности оказать безопасную услугу по сопровождению 10 туристов из разных регионов страны, директор привлек к их сопровождению на вершину вулкана Ключевская сопка двух неуполномоченных сопровождающих лиц, не обладающих соответствующей квалификацией для организации и проведения групповых восхождений. Гиды-проводники провели инструктаж и 30 августа 2022 года без разрешения природного парка на его посещение, по неутвержденному маршруту начали поход.

30 августа туристическая группа в сопровождении двух гидов начали восхождение по южному склону вулкана, однако 3 сентября на высоте 4 000 м двое туристов в сопровождении обвиняемого начали обратный спуск к домику вулканологов из-за плохого самочувствия. Остальные туристы продолжили восхождение, но, достигнув высоты 4400 м, из-за невозможности двигаться по ледяному склону, повернули назад. Во время спуска они сорвались со склона. В результате падения восемь участников похода и сопровождавший их инструктор получили травмы и переохлаждение, что привело к их гибели.

В ноябре 2023 года приговором суда директору фирмы назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. В отношении второго гида-проводника с согласия его родственников производство прекращено на стадии предварительного следствия в связи с его смертью.