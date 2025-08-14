Речь идет о ракетных комплексах "Сапсан"

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Россия благодаря успешной операции ФСБ и Вооруженных сил заблокировала создание производства дальнобойных ракетных комплексов "Сапсан" на Украине на длительный срок. Об этом сообщил оперативный сотрудник ФСБ России.

"Скоординированные действия российских силовых ведомств позволили <…> в том числе на длительный срок блокировать реализацию украинской стороной программы "Сапсан", - сказал он.

Ранее в ФСБ сообщили, что Федеральной службой безопасности во взаимодействии с Министерством обороны РФ нанесено огневое поражение объектам военно-промышленного комплекса Украины, задействованным в создании оперативно-тактических ракетных комплексов. Это позволило предотвратить угрозу уничтожения целей в глубине территории России и ликвидировать техническую базу производства украинских дальнобойных баллистических ракет.