В Херсонской области арестовали женщину, хранившую дома взрывчатку

У нее нашли ручные боевые гранаты и запалы к ним

ГЕНИЧЕСК, 14 августа. /ТАСС/. Жительницу Херсонской области арестовали за хранение взрывчатых устройств, ей грозит до 12 лет лишения свободы. Об этом сообщили в УФСБ по региону.

"УФСБ России по Херсонской области пресечена противоправная деятельность гражданки России, жительницы региона, 1986 года рождения, причастной к незаконному хранению взрывчатых веществ и взрывных устройств", - говорится в сообщении.

Установлено, что женщина хранила дома ручные боевые гранаты и запалы к ним. "Следственным отделом УФСБ России по Херсонской области возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконное хранение взрывных устройств и взрывчатых веществ). Санкция данной статьи предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы", - отметили в ведомстве.

"В настоящее время проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств противоправной деятельности фигурантки, а также выявление ее преступных связей", - добавили в управлении.