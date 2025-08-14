Они получили легкие ранения

БРЯНСК, 14 августа. /ТАСС/. ВСУ атаковали FPV-дронами село Сопычи Погарского района Брянской области, легкие ранения получили мужчина и женщина. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

"ВСУ атаковали с помощью FPV-дронов село Сопычи Погарского района. В результате террористических действий укронацистов, к сожалению, легкие ранения получили два мирных жителя. Бригадой скорой медицинской помощи мужчине и женщине на месте оперативно оказана вся необходимая помощь", - написал он, добавив, что на месте работают оперативные и экстренные службы.