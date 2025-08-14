Противник пытается нанести удары по пунктам управления гражданской власти, военных командных пунктов нет, сообщил глава Белгородской области

БЕЛГОРОД, 14 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) атакуют гражданские объекты в Белгороде, чтобы запугать гражданское население. Об этом сообщил журналистам губернатор Вячеслав Гладков на пресс-конференции.

"Это меры устрашения, абсолютно очевидно, по гражданскому населению", - сказал губернатор, комментируя утреннюю атаку ВСУ на город.

Гладков добавил, что противник пытается нанести удары по пунктам управления гражданской власти. Военных командных пунктов в Белгороде нет и никогда не было, подчеркнул губернатор Белгородской области.

Утром 14 августа Вооруженные силы Украины при помощи беспилотников нанесли удары по Белгороду. В результате атаки ранения получили три человека. Также Гладков сообщил, что ВСУ ударили беспилотником по зданию регионального правительства, есть небольшие повреждения, пострадавших нет.