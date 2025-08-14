Завели уголовное дело

ЯРОСЛАВЛЬ, 14 августа. /ТАСС/. Управление ФСБ по Ярославской области ликвидировало канал незаконного экспорта двигателей двойного назначения в интересах министерства обороны иностранного государства. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"УФСБ России по Ярославской области пресечена преступная деятельность двух руководителей коммерческих предприятий города Ярославля, 1993 и 1957 годов рождения, организовавших канал незаконных поставок за рубеж продукции двойного назначения", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, обвиняемые организовали незаконное производство и поставку двигателей двойного назначения за рубеж в интересах министерства обороны иностранного государства. Из незаконного оборота также изъяты иная продукция двойного назначения и комплектующие для их производства.

В отношении мужчин возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 189 УК РФ (незаконный экспорт из РФ продукции, в отношении которой установлен экспортный контроль), по решению суда им назначено два и полтора года лишения свободы условно.