В Новосибирской области суд отстранил от должности замначальника ГЖИ

Она отстранена на период предварительного следствия по уголовному делу о злоупотреблении должностными полномочиями

НОВОСИБИРСК, 14 августа. /ТАСС/. Центральный районный суд Новосибирска отстранил от должности заместителя начальника Государственной жилищной инспекции региона Дарью Дерябину. Она отстранена на период предварительного следствия по уголовному делу о злоупотреблении должностными полномочиями, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции области.

"Постановлением Центрального районного суда г. Новосибирска Дарья Дерябина, обвиняемая в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ), временно отстранена от должности <…> на период предварительного следствия по уголовному делу", - говорится в сообщении. Постановление еще не вступило в законную силу.

По версии правоохранителей, Дерябина, несмотря на многочисленные жалобы собственников жилья в доме на улице Островского в городе Бердске о подделке их подписей в протоколах общих собраний жильцов, издала документ, согласно которому управление многоэтажкой перешло от товарищества собственников недвижимости к управляющей компании. На основании документа в реестр лицензий Новосибирской области были включены сведения об осуществлении коммерческой организацией деятельности по управлению этим домом, что повлекло нарушение прав граждан. В июле суд арестовал Дерябину на два месяца, а в августе изменил меру пресечения на запрет определенных действий.