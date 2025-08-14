Руководитель комитета Российского союза туриндустрии по страхованию Кирилл Сгибнев отметил, что в случае ДТП с участием туристов родственники пострадавших и погибших вправе требовать дополнительную компенсацию с виновной стороны

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Семья россиянки, погибшей в ДТП в Египте, а также пострадавшие в результате аварии получат выплаты в соответствии с условиями страхового полиса, сообщил ТАСС руководитель комитета Российского союза туриндустрии (РСТ) по страхованию, советник генерального директора "Боровицкого страхового общества" Кирилл Сгибнев.

"Все обязательные выплаты, включая расходы на лечение и репатриацию, будут произведены в соответствии с условиями страхового полиса, независимо от итогов расследования обстоятельств ДТП", - сказал он.

Сгибнев напомнил, что в случае ДТП с участием туристов родственники пострадавших и погибших вправе требовать дополнительную компенсацию с виновной стороны. Это право сохраняется независимо от того, был ли виновником водитель транспортного средства с туристами или другой участник дорожного движения - их гражданская ответственность застрахована.

"Возможность получения дополнительных выплат распространяется на случаи причинения вреда здоровью различной степени тяжести, а также смертельные исходы. После завершения неотложных мероприятий по репатриации и лечению родственники могут обратиться через сервисную компанию за содействием в оформлении требований выплаты к страховщику виновной стороны", - объяснил эксперт.

Он также добавил, что сервисные компании обладают необходимыми контактами с местными страховыми организациями и правоохранительными органами, что позволяет эффективно организовать процесс взыскания компенсации.

Ночью 14 августа по дороге из Шарм-эш-Шейха в Каир произошло ДТП с участием автобуса, перевозившего российских туристов. По имеющейся информации, одна гражданка РФ погибла, также есть пострадавший, госпитализированный в больницу города Абу-Рудайс, сообщили ранее в посольстве РФ в Каире.