В Камчатском филиале Геофизической службы РАН сообщили, что инструментальная интенсивность составляет до двух-трех баллов

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 14 августа. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой около 5 произошло на Камчатке, почти в 80 км от Петропавловска-Камчатского. Жители краевого центра почувствовали подземные толчки силой до двух-трех баллов, сообщили ТАСС в Камчатском филиале Геофизической службы РАН.

"Магнитуда сейсмособытия - 4,8, эпицентр - в 75 км от Петропавловска-Камчатского. Инструментальная интенсивность - до двух-трех баллов", - рассказали в учреждении.

Афтершоковый процесс после мощного землетрясения 30 июля продолжается.