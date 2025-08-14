В Кемеровской области Ростехнадзор приостановил работы на двух шахтах

Также на три дня приостанавливались работы в шахтоучастке "Октябрьский"

КЕМЕРОВО, 14 августа. /ТАСС/. Сибирское управление Ростехнадзора приостановило выемку угля на двух шахтах Кузбасса, сообщил в своем Telegram-канале официальный представитель Ростехнадзора Андрей Виль.

По его словам, приостановлена выемка угля из лавы № 805 на шахте им. А. Д. Рубана ("СУЭК-Кузбасс") за превышение допустимой концентрации метана, пылевзрывоопасное состояние выемочного участка, отсутствие разработанных мероприятий, обеспечивающих безопасность работ при управлении механизированным комплексом в условиях межсекционного зазора. Кроме этого, приостановлены горные работы на шахте "Сибирская" за эксплуатацию автоматизированных систем локализации взрывов, не прошедших плановое техническое обслуживание и замену огнетушащего порошка, а также измерительных приборов безопасности, не прошедших поверку. "В настоящий момент работы приостановлены Ростехнадзором", - написал Виль.

Он добавил, что также на три дня приостанавливались работы в шахтоучастке "Октябрьский" угольной компании "Сила Сибири". Здесь были выявлены нарушения при эксплуатации системы аэрогазового контроля и эксплуатация ленточного конвейера с нарушением требований промышленной безопасности.