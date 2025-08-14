В Южной Корее из-за сильных ливней погибли три человека

По данным Корейского метеорологического агентства, интенсивность осадков достигала 40 мм в час в провинциях Канвондо и Чхунчхон-Намдо

СЕУЛ, 14 августа. /ТАСС/. Три человека погибли в центральной части Республики Корея, на которую обрушились сильные ливни. Об этом сообщила газета The Korea Times.

По данным Корейского метеорологического агентства, интенсивность осадков достигала 40 мм в час в провинциях Канвондо и Чхунчхон-Намдо. За минувшую ночь в северном городе Паджу выпало 313 мм дождя, в Кимпхо - 267 мм, а в северной части Сеула - 260 мм.

Центр по чрезвычайным ситуациям ввел второй уровень реагирования на стихийные бедствия. Всего в стране три уровня реагирования, третий - максимальный.

Ранее в середине июля на Южную Корею обрушились сильные ливни, которые продолжались почти неделю. Тогда в результате наводнений и оползней погибли 19 человек, еще девять пропали без вести. Повреждены около 7 тыс. зданий. Более 14 тыс. человек эвакуировали. Стихия повредила 18 объектов культурного наследия, было затоплено около 30 тыс. гектаров сельхозугодий, погибло около 1,8 млн голов домашнего скота и птицы. Также были зафиксированы значительные разрушения объектов инфраструктуры, частных и государственных зданий, затопления дорог и перебои с электричеством.