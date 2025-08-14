Еще восемь человек задержаны в процессуальном порядке

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Украинская полиция провела более 150 обысков и возбудила дела против 34 граждан по подозрению в организации незаконного пересечения границы уклонистами. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

"Полицейские перекрыли десятки каналов незаконной переправки лиц за границу, - отмечается в тексте. - Сейчас 34 фигурантам уже предъявлены обвинения, 8 из них задержаны в процессуальном порядке. Ориентировочная сумма средств, которую планировали получить организаторы "схем" от своих "клиентов", составляет около $500 тыс.".

По данным полиции, среди выявленных правонарушений - оформление фиктивных медицинских документов и групп инвалидности, снятие с розыска, внесение ложных сведений в систему "путь", а также переправка мужчин призывного возраста за пределами пунктов пропуска пешком, на лодке или в тайниках автомобилей. В зависимости от способа переправки с каждого человека брали от $1 тыс. до $25 тыс.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация, при этом власти страны делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. В частности, им запрещен выезд за рубеж, повестки выдают в госучреждениях, на улицах, в любых местах скопления людей, а сотрудники военкоматов часто применяют к гражданам силу. Украинские СМИ систематически сообщают о выявлении каналов незаконной переправки за границу мужчин призывного возраста, тем не менее попытки нелегально выехать из страны приобретают все более массовый характер.