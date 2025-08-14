Суд отказал в удовлетворении ходатайств адвокатов и обвиняемых об изменении меры пресечения на иную

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Мещанский районный суд Москвы продлил срок ареста бывшему мэру Сочи Алексею Копайгородскому, обвиняемому в совершении преступлений коррупционной направленности. Как уточнили ТАСС в пресс-службе суда, арест также продлен супруге экс-мэра Янине Копайгородской.

"Постановлением Мещанского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя о продлении срока содержания под стражей в отношении: Копайгородского Алексея Сергеевича - на срок 1 месяц 7 суток; Копайгородской Янины Николаевны - на срок 2 месяца 27 суток", - говорится в сообщении.

Суд отказал в удовлетворении ходатайств адвокатов и обвиняемых об изменении меры пресечения на иную, не связанную с содержанием под стражей.