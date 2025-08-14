Также компания подала иск к актеру Вячеславу Манучарову

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Французский производитель бытовой техники и посуды Tefal обратился в Арбитражный суд Москвы с иском к дизайнеру Артемию Лебедеву, требуя взыскать 2 млн рублей. Об этом говорится в материалах, имеющихся в распоряжении ТАСС.

"Принять исковое заявление компании "Тефаль" (ФР) к А. А. Лебедеву о взыскании 2 млн рублей", - говорится в документе.

Также Tefal подала иск к актеру Вячеславу Манучарову с требованием взыскать 1 млн рублей компенсации за незаконное использование двух своих товарных знаков - российского и международного, и столько же за причинение ущерба деловой репутации. Третьим лицом по делу выступает петербургское АО "Нева металл посуда".

Tefal - французская торговая марка, принадлежащая Groupe SEB, специализирующаяся на производстве бытовой техники и посуды.