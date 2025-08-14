Блогеру также назначили штраф в размере 99 млн рублей

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Мещанский районный суд Москвы заочно приговорил блогера Илью Варламова (признан в РФ иноагентом) к восьми годам колонии по делу о распространении заведомо ложной информации о Вооруженных силах РФ. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Признать Варламова виновным, окончательно назначить ему наказание в виде восьми лет колонии заочно", - огласила решение судья.

Суд также назначил Варламову штраф в размере 99 млн рублей. Кроме того, ему на четыре года запрещено администрирование сайтов.

В ходе прений сторон прокурор просил назначить Варламову такое же наказание.

Блогер заочно признан виновным по ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ), а также по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах).

В пресс-службе столичной прокуратуры добавили, что уголовное дело было возбуждено по материалам проверки прокуратуры и рассматривалось судом в общем порядке уголовного судопроизводства в отсутствие подсудимого, находящегося в межгосударственном розыске. Установлено, что Варламов, находясь за пределами России, действуя по мотивам политической ненависти, публично распространил на общедоступном видеохостинге под видом достоверных сообщений заведомо ложную информацию, содержащую данные об использовании ВС РФ. Кроме того, признанный иноагентом Варламов был дважды в течение года привлечен к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента, однако в нарушение требований законодательства России продолжил распространение в социальной сети публичных сообщений и материалов без указания на то, что они созданы и распространены физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.