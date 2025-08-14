Ингушским УФАС выявлено более 40 нарушений при закупках Минкультуры региона

Закупаемые ведомством музыкальные инструменты не соответствовали требованиям каталога товаров, работ, услуг

МАГАС, 14 августа. /ТАСС/. Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Ингушетии выявило около 40 нарушений, допущенных Министерством культуры Ингушетии при закупке музыкальных инструментов в учреждения региона. Материалы переданы в прокуратуру, сообщили ТАСС в пресс-службе управления.

"Управлением проведена внеплановая проверка в отношении Минкультуры региона, в результате которой были выявлены нарушения при осуществлении закупочной деятельности. Закупаемые музыкальные инструменты не соответствовали требованиям каталога товаров, работ, услуг. Также были допущены нарушения в сроке оплаты по контрактам: в них указано, что оплата осуществляется заказчиком в течение семи рабочих дней, после подписания акта приемки, однако министерством многократно допущены просрочки при оплате работ по данным контрактам", - сказали в пресс-службе.

Также в УФАС добавили, что в ходе проверки выяснилось, что региональное Минкультуры неоднократно нарушало установленный срок в пять дней по размещению сведений в реестре контрактов.

"Кроме того, выявлены случаи заключения контрактов без проведения обязательных процедур торгов. Закон дает возможность заказчику заключить контракт при использовании конкурентных способов, либо заключить прямой контракт, и при заключении прямого контракта заказчик обязан соблюдать некоторые условия. Одним из которых является то, что сумма контракта не может превышать 600 тыс. рублей, однако ведомство превысило норму, заключив прямые контракты на сумму 10 и 36 млн рублей", - отметили в управлении.

В пресс-службе уточнили, что на данный момент материалы проверки переданы в прокуратуру Республики Ингушетия для принятия мер прокурорского реагирования.