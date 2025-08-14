Его площадь составила более 12 тыс. кв. м

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Росприроднадзор в Челябинске начал проверку по факту обнаружения нефтяного пятна площадью свыше 12 тыс. кв. м на реке Миасс. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале руководителя Росприроднадзора - Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светланы Радионовой.

"В Челябинске на реке Миасс у Ленинградского моста обнаружено нефтяное пятно площадью более 12 тыс. кв. метров. Росприроднадзор начал проверку. <…> По результатам анализов будут приняты меры в соответствии с законодательством", - говорится в сообщении.

Река Миасс - самый крупный приток реки Исеть. Ее длина составляет 658 км. Река протекает по территории Башкирии, Челябинской и Курганской областей.